Rywalka Świątek zbliżyła się do rekordu Radwańskiej. Trudno będzie go pobić

Elina Switolina (19. WTA) pokazała się z bardzo dobrej strony w swoim pierwszym meczu na French Open. Choć spotkaniu musiała się rozkręcić i swój najlepszy tenis grała dopiero od drugiej partii, to wygrała z Karoliną Pliskovą (52. WTA) 3:6, 6:4, 6:2 i zameldowała się w drugiej rundzie turnieju. Zbliżyła się również tym samym do jednego z osiągnięć Agnieszki Radwańskiej .

Elina Switolina coraz bliżej rekordu Radwańskiej

Agnieszka Radwańska zakończyła już karierę jakiś czas temu i nie może poprawiać swoich osiągnięć. Najwięcej z nich bije Iga Świątek, która ma jeszcze sporo czasu na to, by dogonić swoją starszą koleżankę z reprezentacji. To osiągnięcie może być jednak bardzo trudne do powtórzenia.