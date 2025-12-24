Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rywalka Świątek zaskoczyła wszystkich. Wypaliła przed kamerami, o tym będzie głośno

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Do rozpoczęcia nowego sezonu WTA pozostało już bardzo niewiele czasu. Obecnie tenisistki szlifują formę przed nadchodzącą rywalizacją, która zapowiada się niezwykle ciekawie. Niedługo przed startem kampanii atmosferę podgrzała Daria Kasatkina. Rosjanka reprezentująca Australię pozwoliła sobie na porównanie meczów pań i panów na ostatnich turniejach wielkoszlemowych. Jej wnioski są jednoznaczne.

Daria Kasatkina
Daria KasatkinaNG HAN GUANEast News

Za kilka dni światowe gwiazdy tenisa powrócą na kort. W dniach 26-28 grudnia w chińskim Shenzhen odbędzie się pokazowy turniej World Tennis Continental Cup, na którym zobaczymy Igę Świątek. 2 stycznia ruszy z kolei United Cup, które zainauguruje nowy sezon. Tam wiceliderka światowego rankingu na start zmierzy się z Evą Lys.

Do rywalizacji szykuje się również m.in. Daria KasatkinaRosjanka od marca 2025 roku reprezentuje Australię. W poprzedniej kampanii nie wygrała żadnego turnieju. Jej bilans w starciach przeciwko Polce jest druzgocący. Na siedem spotkań Kasatkina triumfowała tylko raz.

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Iga Świątek zwyciężczynią tegorocznego plebiscytu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Reprezentowała Rosję, teraz ogłasza. Te słowa wywołają wielką burzę

Ostatnio 28-latka plasująca się na 37. miejscu w rankingu WTA zagościła w podcascie "The Sit-Down" emitowanym na oficjalnym kanale Australian Open. Podczas rozmowy zawodniczka pokusiła się o porównanie damskich i męskich zmagań na ostatnich Wielkich Szlemach.

Bez zawahania stwierdziła, że na najbardziej prestiżowych turniejach pojedynki pań były zdecydowanie ciekawsze i bardziej emocjonujące niż spotkania z udziałem mężczyzn.

- Poziom kobiecego tenisa jest teraz bardzo wysoki. Mogę być krytykowana, ale uważam, że mecze kobiet w ostatnich turniejach Wielkiego Szlema były ciekawsze niż mecze mężczyzn - przyznała.

Zobacz również:

Juan Carlos Ferrero i Carlos Alcaraz po triumfie w Roland Garros
Tenis

Ta wiadomość wstrząsnęła tenisem. Alcaraz zszokował świat. Trener przerywa milczenie

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej

    Nie da się ukryć, że ATP Tour został zdominowany przez Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera. W 2025 roku obaj zgarnęli po dwa wielkoszlemowe tytuły. Hiszpan triumfował w Paryżu i Nowym Jorku, a Włoch w Melbourne i Londynie. Dla porównania: pucharami Wielkiego Szlema w WTA podzieliły się aż cztery zawodniczki. W Australii najlepsza była Madison Keys, w stolicy Francji Coco Gauff, na Wyspach Iga Świątek, a w USA Aryna Sabalenka.

    - Mecze mężczyzn są niezapomniane ze względu na format pięciosetowy i jeden wielki finał. Tak, finał Rolanda Garrosa pomiędzy Sinnerem i Alcarazem był wspaniałym, fantastycznym meczem, ale patrząc na cały turniej, dwa tygodnie poprzedzające finał nie były aż tak ekscytujące - dodała Kasatkina.

    Jedno jest pewne - w nadchodzącym roku czekają nas olbrzymie emocje - zarówno w tourze WTA, jak i ATP.

    Zobacz również:

    Florentino Perez
    La Liga

    Napięcie w Realu rośnie. Florentino Perez przyłapany. Kamery wszystko nagrały

    Rafał Sierhej
    Rafał Sierhej
    Daria Kasatkina
    Daria KasatkinaPAUL CROCK/AFPEast News
    Daria Kasatkina
    Daria KasatkinaYuichi YamazakiAFP
    Tenisistka w fioletowym stroju sportowym na korcie, trzymająca rakietę w jednej ręce i zaciśniętą pięścią w geście triumfu, w tle niebieska ściana z fragmentem logo turnieju.
    Daria KasatkinaElsaAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja