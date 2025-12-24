Rywalka Świątek zaskoczyła wszystkich. Wypaliła przed kamerami, o tym będzie głośno

Za kilka dni światowe gwiazdy tenisa powrócą na kort. W dniach 26-28 grudnia w chińskim Shenzhen odbędzie się pokazowy turniej World Tennis Continental Cup, na którym zobaczymy Igę Świątek. 2 stycznia ruszy z kolei United Cup, które zainauguruje nowy sezon. Tam wiceliderka światowego rankingu na start zmierzy się z Evą Lys.

Do rywalizacji szykuje się również m.in. Daria Kasatkina. Rosjanka od marca 2025 roku reprezentuje Australię. W poprzedniej kampanii nie wygrała żadnego turnieju. Jej bilans w starciach przeciwko Polce jest druzgocący. Na siedem spotkań Kasatkina triumfowała tylko raz.

Ostatnio 28-latka plasująca się na 37. miejscu w rankingu WTA zagościła w podcascie "The Sit-Down" emitowanym na oficjalnym kanale Australian Open. Podczas rozmowy zawodniczka pokusiła się o porównanie damskich i męskich zmagań na ostatnich Wielkich Szlemach.

Bez zawahania stwierdziła, że na najbardziej prestiżowych turniejach pojedynki pań były zdecydowanie ciekawsze i bardziej emocjonujące niż spotkania z udziałem mężczyzn.

- Poziom kobiecego tenisa jest teraz bardzo wysoki. Mogę być krytykowana, ale uważam, że mecze kobiet w ostatnich turniejach Wielkiego Szlema były ciekawsze niż mecze mężczyzn - przyznała.

Nie da się ukryć, że ATP Tour został zdominowany przez Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera. W 2025 roku obaj zgarnęli po dwa wielkoszlemowe tytuły. Hiszpan triumfował w Paryżu i Nowym Jorku, a Włoch w Melbourne i Londynie. Dla porównania: pucharami Wielkiego Szlema w WTA podzieliły się aż cztery zawodniczki. W Australii najlepsza była Madison Keys, w stolicy Francji Coco Gauff, na Wyspach Iga Świątek, a w USA Aryna Sabalenka.

- Mecze mężczyzn są niezapomniane ze względu na format pięciosetowy i jeden wielki finał. Tak, finał Rolanda Garrosa pomiędzy Sinnerem i Alcarazem był wspaniałym, fantastycznym meczem, ale patrząc na cały turniej, dwa tygodnie poprzedzające finał nie były aż tak ekscytujące - dodała Kasatkina.

Jedno jest pewne - w nadchodzącym roku czekają nas olbrzymie emocje - zarówno w tourze WTA, jak i ATP.

Daria Kasatkina PAUL CROCK/AFP East News

Daria Kasatkina Yuichi Yamazaki AFP

Daria Kasatkina Elsa AFP