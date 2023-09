Rywalka Świątek zamierza walczyć o dobre imię. "Nie akceptuję kary"

Simona Halep, która została zdyskwalifikowana na cztery lata z powodu dopingu, zapowiedziała, że będzie apelować do Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu. "Nigdy świadomie nie zażywałam żadnej zakazanej substancji. Zamierzam apelować do CAS-u. Nie akceptuję nałożonej na mnie kary" - przyznała Rumunka, która w karierze wygrała dwa turnieje wielkoszlemowe.