Anett Kontaveit jeszcze w październiku ubiegłego roku była wiceliderką rankingu WTA. Rozczarowujące otwarcie sezonu 2023 sprawiło jednak, że osunęła się w klasyfikacji, a problemy zdrowotne zmusiły ją do rezygnacji z udziału w turniejach w Dosze i Dubaju. 27-latka wciąż nie jest gotowa, by wrócić do gry. Jak poinformowano, zrezygnowała z kolejnego startu. Obecnie klasyfikowana jest dopiero na 27. pozycji na świecie.