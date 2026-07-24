Alex de Minaur i Katie Boulter to bez wątpienia była jedna z najbardziej normalnych par w świecie tenisa. Australijczyka i Brytyjkę wszelkie skandale omijają naprawdę szerokim łukiem. Początek ich związku datuje się na 2020 rok, gdy obie te tenisowe kariery były na zupełnie innym poziomie.

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29-latka w tamtym roku najwyżej w rankingu WTA plasowała się na 315. miejscu. Z kolei Alex był już zawodnikiem szeroko pojętej światowej czołówki tenisowej. Najwyżej - na początku 2020 roku zajmował miejsce 18. Dzieliło ich więc blisko trzysta miejsc w światowych rankingach.

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Zaręczyny para ogłosiła po zakończeniu sezonu 2024. W grudniu 2024 roku Brytyjka pochwaliła się nowiną w swoich mediach społecznościowych. Nie minęły dwa lata, a para stała się już oficjalnie związkiem małżeńskim. Data ich ślubu bez wątpienia była jednak zaskakująca.

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Ten odbył się bowiem w dniu finału Wimbledonu 2026 panów. Nie można było wykluczyć, że szczególnie Alex w nim zagra. Australijczyk z kortami trawiastymi ma naprawdę dobre relacje. Ostatecznie odpadł jednak w czwartej rundzie, przegrywając z Włochem - Flavio Cobollim bez wygrania seta.

"Dzięki temu" ślub mógł się odbyć bez żadnych przesunięć, czy zmian. Boulter i De Minaur oficjalnie pobrali się w niedzielę 12 lipca. Po jedenastu dniach Brytyjka opublikowała post w mediach społecznościowych, podkreślając zmianę nazwiska. "Pan i Pani De Minaur" - napisała z dumą, publikując zdjęcia z ceremonii.

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Katie Boulter Jorge Guerrero / AFP AFP





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