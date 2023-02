Rywalka Świątek wyróżniona. Publika oszalała. "Jak ona to wygrała?!"

Barbora Krejcikova do rywalizacji w Dubaju przystępowała jako numer 30 rankingu WTA. O tym, że jest niezwykle groźną tenisistką rywalki jednak bardzo szybko się przekonały. Już w drugiej rundzie lekcję dostała rozstawiona z "siódemką" Daria Kasatkina, która przegrała 4:6, 6:4, 5:7. W drodze do finału Czeszka odprawiała same wyżej notowane przeciwniczki, na czele z triumfatorką Australian Open, Aryną Sabalenką. Białorusinkę rozbiła w ćwierćfinale, odwracając losy meczu: 0:6, 7:6, 6:1.