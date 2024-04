Jednak już w wielkim finale "załatwiła" sprawę w nieco ponad godzinę i błyskawicznie odprawiła swoją rywalkę. Reprezentantka Kazachstanu do zwycięstwa potrzebowała zaledwie 69 minut i można powiedzieć, że przemknęła przez to spotkanie niczym... Porsche, które otrzymała w zamian za wygraną.

Kłopotliwa nagroda dla Rybakiny

"Wiecie, tak naprawdę nie mam nawet prawa jazdy . To będzie teraz mój cel. Myślałam o tym od lat i byłaby to dobra motywacja" - przyznała tenisistka.

Wiadomo, co dalej z Porsche Rybakiny

Jak przekazała mediom tenisistka, zrobienie prawa jazdy to teraz jeden z jej najważniejszych celów poza kortem. Motywacja w postaci Porsche działa i Rybakina planuje wziąć się za to jak najszybciej. A co z autem, zanim to się stanie?