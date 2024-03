Rywalka Świątek wraca do formy. Zmierza do kolejnego finału w USA

Jest bardzo wyluzowany. To coś, co mi naprawdę pomaga, bo jestem bardzo osobą, która ma wiele stresów. Myślę, że tak naprawdę nie stresowałam się niczym przez ostatnie kilka dni, kiedy z nim byłam

I podczas turnieju w Indian Wells Greczynka pokazała, że wraca do wielkiej formy i doszła aż do finału, gdzie trafiła na znakomicie dysponowaną Igę Świątek. Polka nie zostawiła jej wielkich złudzeń, zwyciężając gładko w dwóch setach. Mimo to Sakkari mogła być zadowolona ze swojej postawy. I znów żywić nadzieję, że będzie mogła rywalizować z czołowymi tenisistkami świata.