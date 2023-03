Rywalka Świątek reaguje po klęsce. "To frustrujące"

Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Indian Wells pokonała Biancę Andreescu 6:3, 7:6 (7-1). Kanadyjka, która wygrała tę imprezę w 2019 roku zaprezentowała się z bardzo dobrej strony, ale na liderkę rankingu WTA... to i tak było za mało. Po zakończeniu spotkania wręcz nie dowierzała w to, co wyczyniała Polka. "Ona nigdy się nie myli" - komentowała.