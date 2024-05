Rywalka Świątek przeżywała dramat. Teraz przekazała wspaniałe wieści

Iga Świątek rozpocznie już we czwartek bój w turnieju WTA 1000 w Rzymie. Polka w pierwszym meczu zagra z Amerykanką Bernardą Perą (77. WTA). Rzym to przedostatni przystanek przed Rolandem Garrosem, czyli najważniejszym turniejem rozgrywanym na kortach ziemnych. Niestety, w tegorocznym zestawieniu zabraknie ubiegłorocznej finalistki, czyli Karoliny Muchovej (14. WTA). Czeszka wraca jednak powoli do formy.

