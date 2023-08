Jestem naprawdę rozczarowana, że muszę się wycofać, ale kocham fanów w Cincy i uwielbiam przed nimi grać. Z tego powodu to wszystko jest dla mnie trudne, ale muszę skorzystać z porady lekarskiej, której mi udzielono. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby odpocząć i zregenerować się przed US Open. Dziękuję za zrozumienie.

~ Elina Switolina