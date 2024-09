Rywalka Świątek przerwała milczenie i ogłasza. Pierwsza taka sytuacja w historii

Stare porzekadło brzmi - łatwiej jest się wspiąć na szczyt, niż na nim utrzymać. Przekonała się o tym Emma Raducanu, która po wielkim sukcesie, jakim było wygranie w 2021 roku w wieku zaledwie 18 lat turnieju US Open, zmuszona była poddać się operacji nadgarstków i zrobić dłuższy rozbrat z tenisem. Choć w lipcu 2022 roku udało jej się wedrzeć do czołowej dziesiątki rankingu WTA, aż do teraz walczy o odbudowanie swojej pozycji.

Reklama