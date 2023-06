Rywalka Świątek prowadzi lekcje tenisa online. Zarabia na tym tysiące funtów

Emma Raducanu już od jakiegoś czasu uważana jest za jedną z najpopularniejszych tenisistek młodego pokolenia. Urodzona w Toronto zawodniczka choć ma na swoim koncie współprace z wieloma znanymi markami, nie do końca przekłada się to na jej wyniki w sporcie. 20-latka wygrała do tej pory zaledwie 3 turnieje ITF oraz jeden turniej WTA. Nie był to jednak triumf w zwykłej imprezie - Brytyjka wywalczyła bowiem wielkoszlemowy tytuł w grze pojedynczej kobiet podczas US Open w 2021 roku. Wówczas w finale pokonała Leylah Fernandez 6:4, 6:3.

I w tym roku młoda tenisistka nie dopisze do swojej listy kolejnych wielkich osiągnięć. Podczas Australian Open 20-latka wyeliminowana została już w drugiej rundzie. Na krótko przed rozpoczęciem rywalizacji w wielkoszlemowym turnieju Rolanda Garrosa brytyjska gwiazda przekazała kibicom smutne wieści. W ostatnim czasie Raducanu miała bowiem problemy z nadgarstkami u obu dłoni, które postanowiła finalnie rozwiązać za pomocą operacji. Dodatkowo wyznała, że czeka ją jeszcze operacja kostki. Oznacza to, że Emma nie wystąpi w Wimbledonie, prawdopodobnie ominie ją również tegoroczny US Open.

Emma Raducanu udziela korepetycji z tenisa online

Przed Raducanu długi okres rekonwalescencji. Choć Brytyjka nie jest teraz w stanie trenować, problemy zdrowotne nie przeszkodziły jej w dzieleniu się swoją wiedzą na temat tenisa z innymi. Jak donoszą brytyjskie media, 20-latka zdecydowała się udzielać korepetycji z tenisa online. Sportsmenka wykorzystuje do tego platformę AirWayz. Na czym polegać będzie taka lekcja? Już tłumaczymy.

Możesz przesłać wideo prezentujące twoją technikę i otrzymać wskazówki od Emmy. W przeciągu 15 dni roboczych otrzymasz pełny przegląd swojej techniki w formie pisemnej lub wideo, dostosowany specjalnie do Twoich mocnych i słabych stron. Nie przegap jedynej w swoim rodzaju okazji do nauki z jedną z najlepszych zawodniczek na świecie ~ można przeczytać we fragmencie ze strony internetowej aplikacji AirWayz.

Osoby, które zdecydują się na zaczerpnięcie wiedzy od brytyjskiej tenisistki muszą przygotować się na spory wydatek. Jedna taka "lekcja" u Emmy Raducanu to bowiem koszt 1600 funtów, a więc około 8,3 tys złotych. Co ciekawe, triumfatorka US Open z 2021 roku na tych lekcjach nie zarobi ani grosza. Jak informuje portal "Telegraph", cały dochód zostanie przekazany na program młodzieżowy Lawn Tennis Association.

Emma Raducanu / AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Sarah Stier/SS / SS / AFP

Emma Raducanu / AFP