Rywalka Świątek prosto z mostu o swoim największym sukcesie. "Byłam naiwna"

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek - Emma Raducanu. Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Rywalka Igi Świątek już tego nie ukrywa. Wyznała, jak było naprawdę. "Żałuje"

Raducanu od dłuższego czasu nie jest w stanie nawet przybliżyć się do dyspozycji, jaką prezentowała w 2021 r. Sukces w Stanach Zjednoczonych miał drugą stronę medalu. Młoda sportsmenka została wrzucona na głęboką wodę i szybko stała się rozpoznawalna w świecie show-biznesu. Negatywnie odbiło się to na jej psychice. Teraz 20-latka apeluje do młodych zawodniczek, by te uważały na "rekiny" z branży medialnej, którzy chcą tylko wykorzystać ich sukcesy w sporcie dla własnych korzyści.