Rywalka Świątek poniżana i upokarzana. Szokujące ustalenia WTA, wszystko się wydało

Jelena Rybakina ma za sobą już pierwsze zwycięstwo w Dosze, choć skupić się na rywalizacji z pewnością jej nie pomagają kolejne doniesienia medialne ws. zawieszenia Stefano Vukova. Trener Kazaszki był obiektem śledztwa ze strony WTA, a ciążące na nim zarzuty doprowadziły do tymczasowego zawieszenia. We wtorek ukazał się komunikat o podtrzymaniu go.