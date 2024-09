Naomi Osaka osiem miesięcy temu powróciła do rywalizacji na arenach międzynarodowych po tym, jak w ubiegłym roku powitała na świecie córeczkę, której nadano imię Shai. W odbudowywaniu pozycji w światowym rankingu kobiecego tenisa Japonce pomagał Wim Fissette. To właśnie pod jego okiem była pierwsza rakieta świata zdobyła tytuły wielkoszlemowe podczas US Open 2020 i Australian Open 2021, a także dotarła do finałów turniejów w Cincinnati w 2020 roku i w Miami w 2022 roku.

