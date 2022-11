Rywalka Świątek nie wytrzymała! Nie była w stanie ukryć łez

Reprezentantka gospodarzy to aktualnie czwarta tenisistka rankingu WTA . Obok Igi Świątek wydawała się najpoważniejszą kandydatką do gry w półfinale turnieju Finals. Już w pierwszym spotkaniu spisała się jednak słabo, ulegając Caroline Garcii 4:6, 3:6.

Cori Gauff za burtą turnieju Finals. Nie była w stanie ukryć łez

Rozstrzygnięcia innych starć sprawiły, że już drugi pojedynek - przeciwko Darii Kasatkinie był dla Gauff bojem "o życie". Nie zdołała utrzymać się na powierzchni. Przegrała to starcie 6:7, 3:6 i jako pierwsza zawodniczka z grona ośmiu uczestniczek straciła szansę na awans do półfinału. Wynik tego meczu jednocześnie... dał przepustkę do najlepszej czwórki Idze Świątek, przed którą wciąż mecz z Amerykanką.