Dyskusja w Białym Domu odbiła się szerokim echem na całym świecie. Nastroje w Europie bardzo się pogorszyły ze względu na słowa i działania Donalda Trumpa i jego zastępcy, J.D. Vance'a. Choć ostatecznie zdaje się, że może dojść do porozumienia Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, to będzie to okupione dużą stratą zaufania do władz USA.