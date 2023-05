Rywalka Świątek nie kryje niezadowolenia. "Wszystko kręci się wokół nich"

Associated Press / © 2023 Associated Press

Światek i Miedwiediew trenują przed French Open. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Barbora Krejcikova o Świątek, Sabalence i Rybakinie. "Ta trójka to naprawdę dobre zawodniczki, ale..."

Niestety, poprzedni rok nie należał do najbardziej udanych w wykonaniu czeskiej gwiazdy. Krejcikova z powodu problemów zdrowotnych sporo pauzowała, co przełożyło się również na jej miejsce w światowym rankingu. Obecnie znajduje się ona bowiem na 13. miejscu. 27-latka marzy jednak, by wrócić do światowej czołówki.