Rywalka Świątek nie dała szans Magdzie Linette. W Rzymie na razie nie ma nią mocnych

WTA Rzym. Magda Linette i Marketa Vondrousova odpadają z turnieju deblistek w 1/8 finału

Już początek meczu o ćwierćfinał był dla Linette i Vondrousovej ciężki, bo Jelena Ostapenko i Ludmyła Kiczenok szybko odskoczyły na prowadzenie 2:0. Polka i Czeszka potrafiły jednak również poradzić sobie z serwisem rywalek, dzięki czemu w pewnym momencie doprowadziły do stanu 3:4 i były bliskie pełnego powrotu do gry o zwycięstwo w partii. Końcówka znów należała jednak do rywalek, które nie pozwoliły się dogonić i ostatecznie potrzebowały dwóch piłek setowych, by zamknąć partię wynikiem 6:3.