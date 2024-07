W Paryżu trwają właśnie XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie , podczas których czołowi sportowcy z całego świata walczą o medale w aż 32 dyscyplinach. Jeszcze w tym tygodniu poznamy mistrzów olimpijskich w tenisie ziemnym . W walce o złoty medal wciąż pozostaje nasza reprezentantka, Iga Świątek . Liderka światowego rankingu kobiecego tenisa bez większych trudności pokonała najpierw Rumunkę Irinę-Camelię Begu , a następnie rozprawiła się z Francuzką Diane Parry , awansując do trzeciej rundy, w której zmierzy się z Wang Xiyu .

Angelique Kerber opuściła wioskę olimpijską w Paryżu. Igrzyska woli spędzić u boku najbliższych

W rywalizacji bierze udział także Angelique Kerber , a więc Niemka, która posiada także polskie obywatelstwo. Trzykrotna mistrzyni wielkoszlemowa doskonale wie, jak smakuje zdobycie olimpijskiego medalu. W Rio de Janeiro sięgnęła ona bowiem po srebro w grze pojedynczej. Reprezentantka Niemiec w pierwszej rundzie wyeliminowała z imprezy Naomi Osakę , a w drugiej rundzie wygrała z Jaqueline Cristian . We wtorek 30 lipca 36-latka rozegra kolejny mecz. Tym razem jej rywalką będzie Kanadyjka Leylah Fernandez.

Angelique Kerber w Paryżu może liczyć na wsparcie swoich bliskich. Wraz z nią do stolicy Francji udali się bowiem jej ukochany Franco Bianco, jego mama, mama tenisistki, a także 17-miesięczna córeczka olimpijki, Liana. To właśnie ze względu na rodzinę zawodniczka zdecydowała się opuścić wioskę olimpijską.

"Mieszkałam tam przez dwa dni, potem wprowadziłam się do mieszkania. Tak łatwiej się zorganizować. Tęsknota za Lianą była zbyt wielka. Kerber chce się skoncentrować na sporcie, co jest trudne, jeśli ciągle zastanawia się, co robi mała" - ujawniła, cytowana przez portal Bild.