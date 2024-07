Rywalka Świątek na kolanach. Trzygodzinny bój w finale i demolka w trzecim secie

Qinwen Zheng najpewniej chciałaby jak najszybciej zapomnieć o swoim występie w tegorocznym Wimbledonie. Klasyfikowana na 7. miejscu w rankingu WTA Chinka odpadła już w 1. rundzie w rywalizacji z kwalifikantką - Lulu Sun. Inna sprawa, że reprezentantka Nowej Zelandii napisała w Londynie historię i dotarła aż do ćwierćfinału.

Wimbledon poszedł w niepamięć. Na mączce Zheng znów zachwyca

Jeszcze przed startem Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, w przeciwieństwie do większości topowych tenisistek Zheng, zamiast skupiać się na treningach i regeneracji zdecydowała się przystąpić do turnieju rangi 250 w Palermo. Czy była to decyzja trafna? Biorąc pod uwagę przebieg rozgrywek, a także jego uczestniczki, jak najbardziej.