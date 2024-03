Rywalka Świątek kończy karierę. Przejmujące wyznanie. Żyje z przewlekłą chorobą

Danielle Collins w styczniu ogłosiła, że ten sezon będzie jej ostatnim w karierze. Obecnie amerykańska tenisistka jest w znakomitej formie, co potwierdza awansem do półfinału turnieju WTA rangi 1000 w Miami. Nie zamierza jednak zmieniać planów. "Chodzi o coś więcej niż tenis" - powiedziała.

Collins w Miami odnotowała pięć zwycięstw z rzędu w turniejach cyklu WTA, co zdarzyło jej się po raz pierwszy od 2022 roku. Podczas konferencji prasowej po wygranej w ćwierćfinale z rozstawioną z numerem 23 Francuzką Caroline Garcią 6:3, 6:2 została zapytana, czy seria dobrych wyników może skłonić ją do ponownego przemyślenia swojej decyzji o zakończeniu występów na korcie.

"To bardzo osobista sytuacja i mój personalny wybór. Chodzi o coś więcej niż tylko tenis i moją karierę. Lubię swoją pracę. Świetnie się bawię. Uwielbiam tu przyjeżdżać i rywalizować, ale to naprawdę ważna decyzja życiowa i powinno to być całkiem zrozumiałe" - podkreśliła 30-letnia Amerykanka.