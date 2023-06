Rywalka Świątek, by zagrać na Wimbledonie, postawiła na trening z ukochanym

Hiszpanka Paula Badosa, która jeszcze nie tak dawno była w pierwszej dziesiątce światowego rankingu, od kilku tygodni dochodzi do pełnej dyspozycji po urazie, który uniemożliwił jej start we French Open. 25-latka walczy obecnie o to, by móc wystąpić na Wimbledonie, co nadal nie jest pewne, bo dopiero wróciła do treningów na korcie.