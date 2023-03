Rywalka stanowczo odpowiada Idze Świątek. "Niech najpierw się zorientuje"

Świątek ze wsparciem dla ukraińskich zawodniczek

"Powinniśmy bardziej skupić się na pomocy ukraińskim zawodniczkom i zapewnieniu im wszystkiego, czego potrzebują , ponieważ muszą dbać o całe swoje rodziny. Na ich barkach spoczywa ogromny ciężar, w szatni panuje duże napięcie, które oczywiście będzie dalej, ponieważ trwa wojna . Mogłoby go być trochę mniej, gdyby WTA na początku podjęła odpowiednie działania, by wyjaśnić wszystkim, co jest dobre, a co nie" - powiedziała wówczas Polka.

Azarenka odpowiada: Nie powinna zabierać głosu

"Niektóre zawodniczki mają odmienne uczucia. Nie podzielam zdania Igi i zachęcam ją do tego, żeby najpierw zorientowała się, co zostało zrobione w tej kwestii, nim zabierze głos. Jako członkini rady zawodniczej z przyjemnością mogłabym opowiedzieć o wszystkim, co zostało wykonane. To byłby bardziej odpowiedni sposób prowadzenia dyskusji. Przykłady konkretnych działań nie są trudne do znalezienia" - skomentowała.