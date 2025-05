Rywalka Sabalenki nie wytrzymała. Przypomniała, co zrobiła Białorusinka. Jest afera

Rywalizacja na Internazionali d’Italia powoli wchodzi w decydującą fazę. Poniedziałek obfitował m.in. w spotkanie Aryny Sabalenki z Martą Kostiuk, która w ostatnim czasie jest w bardzo przyzwoitej formie. Choć w pierwszym secie Białorusinka pozwoliła ugrać jej zaledwie jednego gema, to druga partia była już zdecydowanie bardziej wyrównana.

Doszło w niej do tie-breaka, w którym 22-lata miała nawet piłkę setową. Ostatecznie to jednak pierwsza rakieta świata wykazała się zimną krwią, dzięki czemu po godzinie i 35 minutach triumfowała 6:1, 7:6(8). Był to drugi mecz Ukrainki i Białorusinki w ciągu ostatnich dwóch tygodni. W środę 30 kwietnia obie tenisistki zagrały w ćwierćfinale WTA 1000 Madryt. Sabalenka zwyciężyła wtedy po dwóch tie-breakach, jednak media nie rozpisywały się tylko o samym wyniku.