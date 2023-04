Rywalka Igi Świątek ze łzami w oczach. Została zapytana o kontuzję

- Przepraszam, naprawdę próbowałam grać dla tej wspaniałej publiczności. Byłam podekscytowana tym meczem z Iga Świątek, to wspaniale widzieć pełne trybuny. Iga jest trudną rywalką. Życzę jej powodzenia w finale - powiedziała. Rzadko się zdarza, by do mikrofonu proszono "przegraną" zawodniczkę, jednak w tych okolicznościach fani zasługiwali na usłyszenie kilku słów od 28-latki. Przyznała też, że nie wie, w którym momencie doszło do urazu.