Rywalka Igi Świątek w potrzasku. Niecodzienna decyzja WTA, szybka reakcja

" Czuję, jakby odebrano mi wolność. Miałam tego wszystkiego dość, bo ciągle czułam na sobie spojrzenie. Cały czas oglądałam się za ramię " - mówiła Raducanu w 2022 roku. Te uczucia wróciły do niej w Dubaju. Podczas spotkania zauważyła, że jej stalker znajduje się na trybunach i zwróciła się w tej sprawie do sędzi.

Emma Raducanu walczy ze stalkerem

Amrit Magar prześladuje Emmę Raducanu odkąd ta była nastolatką. Przekazywał jej bukiety kwiatów z liścikami, mapy z zaznaczonym przejazdem do jej domu, a nawet włamał się do niej, by "przyozdobić" choinkę stojącą w jej ogrodzie i ukraść jednego stojącego na zewnątrz buta. Ostatecznie otrzymał zakaz zbliżania się do zawodniczki na 5 lat i 200 godzin spraw społecznych. Odwołał się od tego wyroku.