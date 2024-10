Rywalka Igi Świątek ujawniła prawdę. Rosjanki dogadały się już przed meczem

Po raz pierwszy od czterech lat w drabince głównej turnieju pod szyldem WTA dojdzie do konfrontacji sióstr. W Wuhan o awans do III rundy Mirra Andriejewa zagra ze starszą o trzy lata Eriką. Wynik spotkania pozostaje sprawą otwartą. Ale już teraz wiadomo, ile obie tenisistki zarobią za udział w meczu. Młodsza z nich właśnie ujawniła, że bez względu na rezultat pojedynku premia zostanie podzielona na pół, co spotkało się z sympatyczną reakcją kibiców.