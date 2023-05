Jabeur w sparingu z mężem

Zawodniczka wycofała się także z turnieju w Madrycie i w efekcie spadła na siódme miejsce w światowym rankingu. Uraz nie okazał się bardzo groźny, bo wróciła do rywalizacji w Rzymie. W pierwszej rundzie miała wolny los, ale w drugiej zmierzy się z Paulą Badosą. Jest rozstawiona z numerem cztery.

W trakcie przerwy Jabeur była aktywna i opublikowała na Instagramie wideo z treningów z mężem, który jest jej trenerem od przygotowania fizycznego. To był sparing w kickboxingu, podczas którego zadawała ciosy i kopniaki. Karim Kamoun cierpliwie przyjmował okładanie ze strony żony.

29-letnia tenisistka została zapytana o to podczas konferencji przed turniejem w Rzymie. - Uwielbiam to. W trakcie rehabilitacji chciałam być aktywna i utrzymać przygotowanie fizyczne na odpowiednim poziomie. Dużo radości sprawiało mi bicie i kopanie męża w twarz - śmiała się Tunezyjka. - Poczułam się silniejsza - dodała.

Choć Jabeur szybko wraca na kort, to zapewnia, że nie było zbytniego pośpiechu. - Starałam się robić to rozważnie. Kilka razy odbijałam piłkę, nawet kiedy siedziałam na krześle. Zrobiłam co w mojej mocy i mam nadzieję, że jestem gotowa na turniej w Rzymie - zapewniła Tunezyjka.