"Wiem, że mam tak wiele do zrobienia w przyszłości. Jedna rzecz, na którą czekam, jest dla mojego dziecka: aby oglądało moje mecze i powiedziało komuś: 'to moja mama'. 2023 będzie dla mnie rokiem pełnym lekcji i mam nadzieję, że zobaczę was na początku następnego roku, ponieważ będę na Australian Open 2024" - pochwaliła się radosną informacją w mediach społecznościowych.

Rywalka Igi Świątek opowiedziała o trudnych momentach. Słowa chwytają za serce

Zawodniczka po porodzie wróciła do treningów. Jak deklaruje, celuje w same prestiżowe imprezy. "Chcę wygrać jeszcze osiem Wielkich Szlemów i spróbować zdobyć złoty medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu 2024. To jeden z celów, który najbardziej mnie ekscytuje w powrocie do sportu. Zrobiłam sobie przerwę, ale zawsze czuję się bardzo konkurencyjna i pełna chęci ponownego wygrania najważniejszych turniejów w moim sporcie" - powiedziała, cytowana przez "sportskeeda.com".