Rywalka Igi Świątek potwierdza. To prawda. "Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłaś"

W turniejach wielkoszlemowych Jessica Pegula jako singlistka nigdy nie dotarła dalej niż do ćwierćfinału. Amerykanka mocno wierzy, że przełamanie nastąpi w trwającym US Open. Na razie sposobi się do gry w 1/8 finału. Na korcie robi swoje, a poza nim zachowuje się swobodnie i beztrosko - jak gdyby nie była jedną z najlepszych tenisistek świata. Mało kto wie, że na turniejowe mecze podróżuje... metrem.