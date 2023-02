Rywalka Igi Świątek pewna siebie przed meczem. Bagatelizuje ranking WTA

Coco Gauff przed meczem z Igą Świątek: "Co się stanie, to się stanie"

- Ona gra świetny tenis, ma szczytową formę. Nie bez powodu jest numerem jeden, ale koniec końców ranking to tylko liczba. Trzeba po prostu wyjść na kort wierząc, że możesz wygrać i to właśnie zamierzam zrobić, nawet gdy teoretycznie masz mniejsze szanse. Mecz będzie wyzwaniem, ale pokaże, gdzie być może powinnam się jeszcze poprawić. Co się stanie, to się stanie - powiedziała Amerykanka, cytowana przez serwis eurosport.com.