Wiele było kontrowersji wokół WTA Finals 2023 odbywających się w meksykańskim Cancun. Organizatorzy zaliczyli mocny "poślizg" i do końca walczyli z budową kortu przeznaczonego na imprezę. Z racji opóźnień nasza gwiazda Iga Świątek nie miała z początku gdzie trenować. Taka lokalizacja zawodów tenisowych wiązała się z licznymi zagrożeniami, które dały sportsmenkom się we znaki. Podczas turnieju zawodniczki walczyły nie tylko ze sobą, ale także z pogodą , która kilkukrotnie torpedowała rywalizację. Do warunków panujących w Meksyku w mocnych słowach odniosła się mistrzyni Wimbledonu, Marketa Vondrousova .

Jest tragicznie, to jest szalone. Kort jest naprawdę dziwny i jest wietrzenie. Cieszę się, że zaraz to się skończy i będę mogła wyjechać. Jestem zdrowa, ale to wszystko mnie przeraża

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek wygrywa i eliminuje Ons Jabeur z finałów WTA / Associated Press / © 2023 Associated Press

Legendy tenisa kręcą nosem, a rywalka Igi Świątek jest podekscytowana nowym pomysłem

"To niesamowite być tam i inspirować nie tylko kobiety, ale także mężczyzn. Myślę, że to bardzo ważne, aby to zrobić. Mam nadzieję, że jeśli finały WTA tam się odbędą, to pojadę tam i zrobię o wiele więcej, niż tylko będę grała w tenisa. Uważam, że ludzie powinni być bardziej poinformowani o tym, co dzieje się w Arabii Saudyjskiej; bardziej poinformowani o tym, jak kraj staje się coraz lepszy i czuję, że ważne jest, aby nie słuchać tylko jednej strony" - wyznała Tunezyjka.