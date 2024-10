Rywalka Igi Świątek nie wytrzymała. Głośno po aferze. "To szalone"

Afera wokół Pauli Badosy wybuchła na początku października, po turnieju WTA w Pekinie. Wszystko z powodu zdjęć, jakie opublikował w sieci trener hiszpańskiej tenisistki - Paul Toledo. Na jednym z nich 26-latka nieco zniekształcała swoją twarz, przez co została oskarżona o naśmiewanie się z mieszkańców Azji. Sama przyznała się potem do błędu, choć zaznaczyła przy tym, że nie chciała nikogo obrazić poprzez swoją fotografię .

Tenis. Paula Badosa wraca do afery. Hiszpanka znów zabrała głos

- To bardzo męczące, by ciągle widzieć hejt i krytykę w mediach społecznościowych. Miałam pewien problem, tak. Ale później ludzie i kibice w Chinach traktowali mnie niesamowicie, ponieważ rozumieją, że inni mogą popełniać błędy, dostrzegać je i naprawiać, by następnym razem być lepszym i otrzymać kolejną szansę - odniosła się do sprawy hiszpańska tenisistka.