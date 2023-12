Marketa Vondrousova ma za sobą bardzo udany sezon. Tenisistka z Czech, choć przed turniejem wielkoszlemowym w Londynie nie była zaliczana do grona faworytek, ostatecznie doszła aż do finału, pokonując Tunezyjkę Ons Jabeur 6:4, 6:4 . Tym samym została pierwszą od wielu lat reprezentantką Czech, która wywalczyła tytuł mistrzyni Wimbledonu.

Triumf ten pozwolił 24-letniej zawodniczce na imponujący awans w światowym rankingu kobiecego tenisa . Przed rozpoczęciem turnieju, przypomnijmy, zajmowała ona 42. miejsce. Po niespodziewanym zwycięstwie na wimbledońskich kortach Czeszka szturmem wdarła się do czołowej dziesiątki rankingu WTA. Ostatecznie dobre wyniki pozwoliły jej awansować do kończącego sezon turnieju WTA Finals w meksykańskim Cancun.

Pochodząca z Sokolova zawodniczka znalazła się w grupie "Chetumal" wraz z triumfatorką turnieju Rolanda Garrosa Igą Świątek, mistrzynią US Open Coco Gauff oraz finalistką Wimbledonu Ons Jabeur. Wiadomo było więc, że Czeszka nie będzie miała łatwego zadania, jeśli chodzi o awans. Ostatecznie Vondrousova przegrała wszystkie trzy mecze fazy grupowej i właśnie na tym etapie zakończyła walkę o mistrzostwo.

As Sportu 2023. Iga Świątek triumfatorką plebiscytu Interii Sport!

As Sportu 2023. Iga Świątek triumfatorką plebiscytu Interii Sport! / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Sukces Markety Vondrousovej w cieniu wielkiej tragedii. Tenisistka zabrała głos

Sprawcą tragedii był 24-letni student historii, który wdarł się do akademickiego budynku i zaczął strzelać do innych studentów oraz pracowników. Zginęło, jak podają czeskie media, co najmniej 15 osób. Marketa Vondrousova spotkała się z dziennikarzami w hotelu Hilton i podzieliła się swoimi przemyśleniami.