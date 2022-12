Polscy tenisiści, z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem na czele, przygotowują się w Brisbane do startu rywalizacji w United Cup - nastąpi to w sobotę. Już dziś rozpoczęło się za to spotkanie Kazachstan - Szwajcaria w grupie B, w której faworytem do awansu jest właśnie Polska. Wiele wskazuje na to, że sylwestrowo-noworoczne spotkanie z Kazachstanem będzie dla Polski mocniejszym przetarciem przed faktyczną grą o awans. Zadecyduje o tym zaplanowane na 2 i 3 stycznia starcie ze Szwajcarią.