Rywalce Polki całkiem puściły hamulce. Niewiarygodne, do czego się posunęła

W 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Pekinie dojdzie do starcia Magdaleny Fręch z Shuai Zhang. Chinka jest w tenisowym światku rewelacją ostatnich dni. Nie wynika to wyłącznie z faktu, że w trwającej imprezie kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Za każdym razem, kiedy schodzi z kortu, wypomina jej się aktualne miejsce w światowym rankingu (595), a także fakt, że przed tygodniem miała na koncie passę... 24 porażek. Skąd ta nagła odmiana? - Kort na China Open jest dla mnie jak Philippe Chatrier dla Rafaela Nadala. Kiedy jestem na tym korcie, mam wszystko - wypaliła w euforii 35-letnia zawodniczka.