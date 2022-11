Rywalce Igi Świątek uciekł trener tuż przed WTA Finals. Zdradził, o co poszło

Rozstanie Garcii z Perretem ogłoszono 28 listopada. Rok po tym, jak zaczęła się ta jakże owocna współpraca.

Perret objął Garcię pod koniec ubiegłego roku, gdy była 75. rakietą świata. Z nim awansowała na szóste miejsce, co dało jej premierowy udział w WTA Finals. Najlepszy okres w życiu Caroline zaliczyła między połową czerwca a połową września, gdy wygrała 31 z 36 meczów, a także triumfowała w trzech turniejach na różnych nawierzchniach: na trawie w Bad Homburgu, na mączce w Warszawie, gdzie odprawiła Igę Świątek, i na sztucznej nawierzchni Cincinnati, w turnieju z serii WTA 1000.

- Powrót do czołowej dziesiątki był dla mnie ważnym celem, ale nie sądziłam, że go osiągnę tak szybko - powiedziała we wrześniu Garcia.

Od 2012 do 2021 r. Carolinę trenował jej ojciec Louis, ale gdy formuła się wyczerpała, zastąpił go Perret, który pozmieniał metody treningowe.

- Na korcie zrobiłam się bardziej odważna, zaczęłam grać ofensywny tenis - chwaliła Garcia.

Bertand Perret zdradza powody odejścia

Bertand Perret, w rozmowie z L’Equipe, uchylił rąbka tajemnicy odnośnie powodów odejścia.

Mieliśmy trochę problemów podczas ostatnich tygodni. W związku z nimi atmosfera się trochę pogorszyła, dlatego postanowiliśmy zaprzestać tej współpracy Zawsze wykonuję moją pracę z przyjemnością, a w tym wypadku było jej coraz mniej nie krył trener Perret.

- Z wielką chęcią pojechałbym na WTA Finals, ale ja nie jestem z tych, którzy potrafią udawać - dodał.

- Jeśli coś już się kończy, to nie ma na to ratunku. Dlatego nie było sensu przedłużać tej współpracy. Wolę minimalizować straty. Jestem zachwycony tym, że pomogłem Carolnie podnieść jakość jej tenisa do tego stopnia, że zaliczyła najlepszy sezon w karierze. Naprawdę bardzo mnie cieszą jej sukcesy - podkreślił Perret.

- Na razie jestem bezrobotny, ale wkrótce zacznę trenować kogoś innego - zapewnił.

Podczas turnieju Masters Garcia zatrudniła w roli trenera Argentyńczyka Juana Pablo Guzmana, z którym współpracowała już przez krótki okres sezonu 2021.

Kiedy mecz Świątek - Garcia?

Drugi mecz fazy grupowej WTA Finals Iga Świątek - Caroline Garcia zostanie rozegrany już jutro (czwartek) o godz. 23. Transmisja w Canal+Sport. Iga będzie miała okazję do rewanżu za porażkę w Warszawie, na kortach Legii.