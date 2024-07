Rywal rozbity 3-0, a wszystko na oczach legendy. Wyjątkowe sceny na Wimbledonie

Alexander Zverev nie miał jeszcze okazji poczuć smaku zwycięstwa w wielkoszlemowym turnieju, choć dwukrotnie był od tego o włos. W tegorocznym Rolandzie Garrosie Niemiec dotarł do finału, ale po wyniszczającym, pięciosetowym boju z Carlosem Alcarazem musiał przełknąć gorycz porażki. Podobnie było w 2020 roku w US Open. Wtedy lepszy okazał się Dominic Thiem.

Zverev przeszedł przez kolejną rundę "suchą stopą". Świetna forma Niemca w Londynie

Zverev przystąpił do Wimbledonu z wielkimi nadziejami na to, że wreszcie uda mu się sięgnąć po sławetne zwycięstwo. Do tej pory nie miał szczęścia do rozgrywek na kortach trawiastych. Najdalej dotarł w Londynie do 4. rundy. W sobotę udało mu się wyrównać to osiągnięcie.