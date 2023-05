Rywal Polaka rozjuszył trybuny. Jedno zagranie i ruszyła lawina

Frances Tiafoe w trakcie Italian Open 2023 w Rzymie walczy dzielnie na dwóch frontach: w rozgrywkach singlowych oraz deblowych. W drugim z tych przypadków, wespół ze swoim rodakiem Mackenziem McDonaldem, już niebawem zagra przeciwko polsko-monakijskiej parze Jan Zieliński - Hugo Nys.

W grze pojedynczej tymczasem 25-latek w poniedziałkowy wieczór mierzył się z Włochem Lorenzo Musettim - i to spotkanie z całą pewnością zapamięta już na zawsze z co najmniej dwóch, można by rzec raczej nietypowych, powodów.

ATP Rzym. Frances Tiafoe przesadził? Jeden serwis spowodował wielkie oburzenie

Po pierwsze starcia nie udało się dokończyć 15 maja - z powodu obfitych, nawracających opadów deszczu potyczka najpierw została przerwana, a następnie przełożona na następny dzień przy stanie 7:5, 4:6, 1:2 (z perspektywy gracza z USA).

Po drugie zaś Tiafoe w pewnym momencie... rozwścieczył lokalną publiczność jednym ze swoich zagrań, które co ciekawe było absolutnie regulaminowe. Tenisista zaserwował od dołu, co nie jest zabronione, natomiast przez wielu kibiców uznawane jest za okazywanie braku szacunku względem oponenta.

Efekt? Fani siedzący na trybunach zaczęli gwizdać i buczeć na Amerykanina. Ten nie pozostał dłużny i przyłożył palce do swojego ucha dając niejako do zrozumienia, że tego typu zachowanie niespecjalnie go deprymuje. We wtorek w okolicach południa - kiedy to jego starcie z Musettim ma zostać wznowione - na pewno też nie zostanie ciepło przyjęty na korcie w "Wiecznym Mieście"...

Italian Open. Iga Świątek musi poczekać do wtorku na swój kolejny mecz

Opady atmosferyczne przyczyniły się niestety również do przełożenia meczuIgi Świątek z Chorwatką Donną Vekić - jeśli wszystko dobrze pójdzie, to obie panie również obejrzymy w akcji około południa 16 maja. Raszynianka, podobnie jak w roku ubiegłym, jest w Rzymie obrończynią tytułu.

Italian Open potrwa w ogólnym rozrachunku do 21 maja (20 maja odbędzie się finał kobiet). Jest to impreza rangi 1000 - i co ważne najpoważniejsza obecnie rywalka Świątek, Aryna Sabalenka, zdążyła już odpaść ze współzawodnictwa, przegrywając sensacyjnie z Sofią Kenin w swoim pierwszym spotkaniu.

Frances Tiafoe / AFP