Rywal Hurkacza zaskoczył. Głośna deklaracja przed turniejem, kibice poruszeni

Najlepsi tenisiści świata podzielili się pod koniec lutego - część z nich zdecydowała się wziąć udział w turnieju w Dubaju, a inni przenieśli się do Acapulco. Do Meksyku udał się Stefanos Tsitsipas, co mógł z ulgą przyjąć Hubert Hurkacz. Polakowi niemal zawsze niezwykle trudno gra się z Grekiem i wolał prawdopodobnie go uniknąć w turniejowej drabince. 12. zawodnik rankingu ATP przed rozpoczęciem rozgrywek w Acapulco złożył ważną deklarację, która poruszyła kibiców.