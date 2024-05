Rywal Hurkacza z kortu trafi do... szpitala. "Pierwszy raz czuję się tak źle"

Wciąż jestem chory, pójdę do szpitala na pełną kontrolę. Nie jestem pewien, co się dzieje, bo jestem chory od ośmiu lub dziewięciu dni, to nie jest normalne. Nie zauważyłem żadnej poprawy, więc to dziwne. Po raz pierwszy w życiu czuję się tak źle. Nie bardzo wiem, co się dzieje. Boli mnie gardło, nie mogę nic przełknąć, nie mogę jeść i boli mnie głowa z tego powodu

~ powiedział 26-latek.