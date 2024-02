Rywal Hurkacza w niebezpieczeństwie? Kibice mocno zaniepokojeni

Holger Rune nie jest postacią anonimową w świecie tenisa. Młody Duńczyk już od jakiegoś czasu znajduje się w czołówce rankingu ATP i uznawany jest za jeden z największych talentów młodego pokolenia . 20-latek jest jednak zawodnikiem, wokół którego co jakiś czas pojawia się sporo kontrowersji. Wielu dziennikarzy uważa, że uwielbia on wchodzić w dyskusje z rywalami na korcie, Duńczyk dość często niepotrzebnie odpowiada także na zaczepki ze strony zasiadających na trybunach kibiców.

To jednak nie koniec. Niektórzy podejrzewają bowiem, że były trener Rumunki podobne suplementy podaje również juniorom akademii, którą prowadzi. Nie można więc dziwić się fanom Holgera Rune, którzy obawiają się, że współpraca ich idola z Patrickiem Mouratoglou zakończy się podobnie, jak było to w przypadku Simony Halep.

Jeden z internautów pozwolił sobie skomentować wpis, który Holger Rune zamieścił na platformie X (dawniej Twitter), aby poinformować, że Patrick Mouratoglou ponownie dołączył do jego sztabu. "Uważaj na to, jakie produkty przyjmujesz" - przestrzegł tenisistę. Na odpowiedź Duńczyka nie trzeba było długo czekać. "Nie martw się. Moja mama zawsze miała to pod kontrolą i tym razem też tak będzie" - zapewnił tenisista.