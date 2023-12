Holger Rune był jednym z tych tenisistów, którzy stanęli na starcie kończącego sezon ATP Finals. Reprezentant Danii pokonał we Włoszech tylko Greka Stefanosa Tsitsipasa, który skarżył się na kontuzję. Mimo to sportowiec ma powody do zadowolenia, bowiem otrzymał szansę występu w tak prestiżowej imprezie. U rywala Huberta Hurkacz a zaszły w tym roku ogromne zmiany, bowiem rozpoczął współpracę z legendą tej dyscypliny Borisem Beckerem. Niemiec po siedmiu latach przerwy od pracy w roli trenera trafił do sztabu szkoleniowego 20-latka.