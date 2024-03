Dominic Thiem nie ma ostatnio dobrego czasu. Reprezentant Austrii próbuje wyjść z głębokiego kryzysu, jednak na razie trudno szukać w jego wynikach pozytywów. Były mistrz US Open mierzy się nie tylko z problemami na korcie, ale także w mediach społecznościowych. Na rywala Huberta Hurkacza wylała się ogromna fala krytyki w sieci. Aż trudno uwierzyć w to, co piszą ludzie.