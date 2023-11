Jeszcze przed rozpoczęciem kończącego sezon turnieju ATP Finals spekulowano na temat stanu zdrowia Stefanosa Tsitsipasa , który skarżył się na problemy z łokciem. Pojawiły się głosy, że Greka w rozgrywkach zastąpi Hubert Hurkacz , który przyjechał na imprezę jako rezerwowy. Tak też się stało, jednakże zmiana nastąpiła dopiero w meczu 25-latka z Holgerem Rune . Zawodnik wytrzymał raptem trzy gemy i później ogłosił, że wycofuje się z rozgrywek . Reakcja publiczności była jednoznaczna. Tsitsipas został przez kibiców wygwizdany. Sam pozbawił "Biało-Czerwonego" możliwości rozegrania dwóch meczów i wyjścia z grupy. Na konferencji prasowej wyraził skruchę i zwrócił się do fanów.

"Przepraszam wszystkich ludzi, którzy przyszli dzisiaj na mecz i mnie wspierali. Jest mi przykro, że nie dałem rady dokończyć spotkania i że nie dałem w ten sposób szansy komuś innemu. W ostatnich dniach miałem liczne wizyty lekarskie, a moi lekarze pozwolili na grę . Próbowałem przygotować się do tego meczu jak najlepiej, ale nie dałem rady" - przekazał sportowiec.

Stefanos Tsitsipas skreczował mecz. „Na boisku czułem się fatalnie.” WIDEO / AP / © 2023 Associated Press

Oberwało się rywalowi Huberta Hurkacza. Padły mocne słowa

O Greku wypowiedział się dobitnie mistrz US Open 2003 - Andy Roddick. Amerykanin był nie tylko rozczarowany postawą 25-latka w Turynie, ale również zwrócił uwagę na jego słowa w sprawie ATP Finals. Uważa, że powinien przygotowywać się do kolejnej wielkiej imprezy, która czeka go już w nowym roku kalendarzowym.