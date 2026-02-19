Rozgrywki w Dubaju były dla Jeleny Rybakiny drugą w ostatnim czasie szansą na wyprzedzenie Igi Świątek w rankingu WTA. W Dosze Polka i Kazaszka dotarły do ćwierćfinału. W Zjednoczonch Emiratach Arabskich Raszynianki już zabrakło. Po meczu Rybakiny z Antonią Ruzić prawdopodobnie odetchnęła z ulgą.

Dramat Rybakiny w Dubaju. Kazaszka musiała kreczować

Trzecia rakieta świata była murowaną faworytką spotkania, jednak gra nie układała się po jej myśli. W pierwszym secie wygrała 7:5, ale w drugim nieoczekiwanie uległa 67. zawodniczce rankingu WTA 4:6. Widać było, że 26-latka zmaga się z jakimiś problemami natury fizycznej.

Decydująca partia potrwała zaledwie chwilę, bo po utracie serwisu Rybakina kreczowała, a tym samym to Ruzić awansowała do ćwierćfinału turnieju rangi WTA 1000. Media błyskawicznie obiegło nagranie na którym widać, że decyzję o kreczu poprzedziła sprzeczka ze Stefano Vukovem.

Trener Rybakiny znów w centrum uwagi. Wszystko się nagrało

Na nagraniu widać, jak tenisistka krzyżuje ręce i kręci głową sugerując, że nie jest w stanie kontynuować meczu. Reakcja trenera była co najmniej zastanawiająca. Nie wyglądał on na człowieka, który akceptuje decyzję swojej podopiecznej.

W sieci zawrzało, bo szkoleniowiec Kazaszki od dłuższego czasu jest na świeczniku z uwagi na zeszłoroczną aferę i zarzuty pod jego adresem. Miał on rozwinąć z zawodniczk relację romantyczną, a ta, pomimo licznych inwektyw z jego strony nieustannie broniła go w mediach.

Przez jakiś czas Vukov był zawieszony w związku z tym przez WTA, a Rybakina związała się z innym trenerem. Szybko wróciła jednak do współpracy z Chorwatem, co nasiliło znów plotki o łączych ich relacji.

