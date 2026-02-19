Rybakina zrezygnowała, zawrzało w Dubaju. Trener Kazaszki znów w centrum zamieszania

Jakub Rzeźnicki

Niespodziewanym kreczem Jeleny Rybakiny zakończyło się spotkanie 1/8 finału WTA Dubaj z Antonią Ruzić. Kazaszka na korcie wyraźnie męczyła się z dużo niżej notowaną rywalką, a po zaledwie jednym gemie w trzecim secie zrezygnowała z dalszej gry. Decyzję o kreczu poprzedziła "scysja" z trenerem Stefano Vukovem, wokół którego w ostatnim czasie było bardzo głośno z uwagi na nieodpowiednią w oczach wielu relację z podopieczną. W Dubaju wszystko się nagrało.

Tenisistka w intensywnie żółtym stroju opuszcza kort, trzymając rakietę, torbę sportową i butelkę wody, widoczna lekka dezorientacja lub zmęczenie. W rogu zdjęcia okrągła ramka z wizerunkiem mężczyzny w niebieskiej bluzie i czapce z daszkiem, prawdopod...
Pomiędzy Stefano Vukovem i Jeleną Rybakiną doszło do scycjiARTUR WIDAK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP / Matthew Stockman/Getty ImagesAFP

Rozgrywki w Dubaju były dla Jeleny Rybakiny drugą w ostatnim czasie szansą na wyprzedzenie Igi Świątek w rankingu WTA. W Dosze Polka i Kazaszka dotarły do ćwierćfinału. W Zjednoczonch Emiratach Arabskich Raszynianki już zabrakło. Po meczu Rybakiny z Antonią Ruzić prawdopodobnie odetchnęła z ulgą.

Dramat Rybakiny w Dubaju. Kazaszka musiała kreczować

Trzecia rakieta świata była murowaną faworytką spotkania, jednak gra nie układała się po jej myśli. W pierwszym secie wygrała 7:5, ale w drugim nieoczekiwanie uległa 67. zawodniczce rankingu WTA 4:6. Widać było, że 26-latka zmaga się z jakimiś problemami natury fizycznej.

Linette zeszła z kortu, a Dunka zaczęła mówić o polskich kibicach. Przekaz poszedł w świat

Decydująca partia potrwała zaledwie chwilę, bo po utracie serwisu Rybakina kreczowała, a tym samym to Ruzić awansowała do ćwierćfinału turnieju rangi WTA 1000. Media błyskawicznie obiegło nagranie na którym widać, że decyzję o kreczu poprzedziła sprzeczka ze Stefano Vukovem.

    Trener Rybakiny znów w centrum uwagi. Wszystko się nagrało

    Na nagraniu widać, jak tenisistka krzyżuje ręce i kręci głową sugerując, że nie jest w stanie kontynuować meczu. Reakcja trenera była co najmniej zastanawiająca. Nie wyglądał on na człowieka, który akceptuje decyzję swojej podopiecznej.

    W sieci zawrzało, bo szkoleniowiec Kazaszki od dłuższego czasu jest na świeczniku z uwagi na zeszłoroczną aferę i zarzuty pod jego adresem. Miał on rozwinąć z zawodniczk relację romantyczną, a ta, pomimo licznych inwektyw z jego strony nieustannie broniła go w mediach.

    Przez jakiś czas Vukov był zawieszony w związku z tym przez WTA, a Rybakina związała się z innym trenerem. Szybko wróciła jednak do współpracy z Chorwatem, co nasiliło znów plotki o łączych ich relacji.

    Tenisistka siedzi na ławce po meczu lub podczas przerwy, owinięta ręcznikiem, zakłada opaskę na głowę. Obok na ławce leżą butelki wody, owoce oraz rakieta tenisowa. W tle widoczny fragment dużego portretu i kwiaty.
    Jelena RybakinaArtur WidakAFP
    Stefano Vukov
    Stefano VukovMartin KeepAFP
    Zawodniczka tenisowa w jasnej sukience podczas meczu odbija piłkę rakietą, w tle tablica reklamowa oraz fragmenty kortu tenisowego.
    Jelena RybakinaWaleed ZeinAFP

