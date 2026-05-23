Rybakina zrezygnowała z obrony tytułu u bram Szlema. Skorzystała Amerykanka

Ubiegłoroczna wyprawa Jeleny Rybakiny do Strasburgu zakończyła się zdobyciem tytułu rangi WTA 500. W finale zmagań pokonała wówczas Ludmiłę Samsonową, zwyciężając 6:1, 6:7(2), 6:1. W tym roku reprezentantka Kazachstanu zrezygnowała ze startu w tej francuskiej lokalizacji, co sprawi, że powiększy się dystans między nią a prowadzącą w rankingu Aryną Sabalenką. Mistrzyni Australian Open 2026 postanowiła skupić się na odpowiednim przygotowaniu do Roland Garros, bezpośrednio na miejscu w Paryżu. W czwartek miała okazję trenować z Igą Świątek. Przed 12 miesiącami Raszynianka pokonała Rybakinę w czwartej rundzie wielkoszlemowych zmagań na mączce.

Brak wiceliderki kobiecego zestawienia w Strasburgu otworzyło szansę dla innych zawodniczek na sięgnięcie po trofeum wysokiej rangi oraz zdobycie cenny punktów do rankingu. Najlepiej podczas francuskich rozgrywek radziły sobie: rozstawiona z "1" Victoria Mboko oraz Emma Navarro. Pierwsza z nich to nowa podopieczna Wima Fissette'a. Oboje rozpoczęli próbną współpracę i turniej w Strasburgu stanowi dla nich premierowy test. Do tej pory wypadał on udanie. Dzisiaj Kanadyjka chciała postawić "kropkę nad i", ale po drugiej stronie siatki znajdowała się powracająca do lepszej dyspozycji Amerykanka. Zapowiadało się na ciekawe starcie.

Victoria Mboko kontra Emma Navarro w finale

Mecz rozpoczął się od serwisu Navarro. Amerykanka od pierwszych minut budowała swoją przewagę na korcie. Mboko nie mogła znaleźć odpowiedniego rytmu. Próbowała odpowiedzieć w trzecim gemie, ale wówczas Emma wróciła ze stanu 15-40 i podwyższyła prowadzenie do trzech "oczek". Po zmianie stron obserwowaliśmy niezwykle zacięte rozdanie, składające się z aż 12 równowag. Ostatecznie Victoria straciła podanie. W szóstym gemie Kanadyjka broniła się przed przegraniem partii do zera. Nie powiodła się ta sztuka, mimo prowadzenia 30-15. Doszło do kolejnego przełamania, które poskutowało triumfem tenisistki z USA 6:0 w premierowej odsłonie.

Druga część pojedynku zaczęła się inaczej. Na "dzień dobry" 9. rakieta świata zgarnęła breaka do zera. Po zmianie stron nadeszła odpowiedź ze strony Navarro. Po trzech rozdaniach Amerykanka wyszła na prowadzenie i mogła kontrolować sytuację na korcie. W trakcie szóstego gema wywalczyła przełamanie. Chwilę później miała piłkę na 5:2, ale nie wykorzystała jej. Pozwoliła Mboko na ponownie złapanie kontaktu. Doszło do tego, że podczas dziewiątego rozdania Victoria posiadała nawet szansę na 5:4 i mogłaby serwować po doprowadzenie do trzeciej partii. Finalnie piąte "oczko" wpadło jednak na konto tenisistki z USA. Tym samym Kanadyjka znalazła się pod presją - musiała utrzymać podanie, by pozostać w grze o zdobycie tytułu.

W dziesiątym gemie zobaczyliśmy meczbola dla Navarro. Zawodniczka z TOP 10 zdołała się obronić dobrym serwisem i wyszła z opresji. Końcówkę drugiej partii zapisała na swoją korzyść. Ostatecznie Mboko triumfowała w niej 7:5. Wydawało się, że Victoria może pójść za ciosem i w trzeciej fazie pojedynku przechyli szalę na swoją korzyść. Nic takiego jednak nie nastąpiło. Emma szybko wyrzuciła z głowy wydarzenia z końcówki poprzedniej partii i już w drugim gemie mogła przełamać Kanadyjkę. Finalnie do premierowego przełamania w decydującej odsłonie doszło dopiero w trakcie czwartego rozdania. Potem Amerykanka miała nawet piłkę na 5:1.

Victoria uniknęła podwójnego breaka i zrobiło się jeszcze ciekawie. Tuż przed zmianą stron Mboko posiadała dwie okazje na zniwelowanie różnicy przełamania. Navarro wyszła jednak ze stanu 15-40 i dorzuciła piąte "oczko" na swoje konto. Ósmy gem okazał się ostatnim w tym meczu. Mimo aż trzech piłek na utrzymanie swojego podania, Kanadyjka dała sobie odebrać serwis. Amerykanka zwyciężyła w całym spotkaniu 6:0, 5:7, 6:2 i zdobyła tytuł WTA 500 w Strasburgu. Dla tenisistki z USA to przełomowy start po paśmie niepowodzeń w ostatnich miesiącach. Zobaczymy, jak poradzi sobie podczas Roland Garros. Z kolei Wim Fissette musi jeszcze poczekać na premierowe trofeum ze swoją nową podopieczną.

