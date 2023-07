Rybakina żachnęła się słysząc o Sabalence i Świątek. "To za daleko"

Wimbledon 2023. Jelena Rybakina o potencjalnej "Wielkiej Trójce" ze Świątek i Sabalenką

Po meczu z Rogers Rybakina została zagadnięta nie tylko o ostatnie spotkanie, ale też o kwestię rywalizacji w czołówce stawki u tenisistek. Wielu ekspertów czy dziennikarzy od czasu do czasu używa bowiem wobec aktualnie najlepszej trójki kobiecego rankingu, czyli wobec Igi Świątek, Aryny Sabalenki i właśnie Rybakiny, określenia "Wielka Trójka". To nawiązanie do czasów, gdy taka "Wielka Trójka" funkcjonowała w męskim tenisisie. Wówczas chodziło o Rogera Federera, Novaka Djokovicia i Rafaela Nadala.